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Комиссия кабмина не поддержала законопроект об отмене штрафа за сверхнормативную тонировку

В проекте отзыва указывается, что в материалах к документу отсутствуют сведения об анализе правоприменительной деятельности на территории России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами фракции ЛДПР законопроект об отмене штрафа за тонировку автомобильных стекол, не отвечающую регламентным нормам. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект был внесен в июне. На сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление машиной со стеклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Данную статью в ЛДПР предлагают упразднить, мотивируя это тем, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100-процентной защитой от получения штрафа, так как специальные замеряющие приборы имеют погрешность в работе и подвержены внешним условиям, включая температуру воздуха и давление.

"В материалах к законопроекту отсутствуют сведения об анализе правоприменительной деятельности на территории РФ, подтверждающем наличие соответствующих проблем правоприменения, устойчивой тенденции снижения количества соответствующих правонарушений, статистические и иные данные, свидетельствующие о неэффективности и избыточности действующей модели правого регулирования рассматриваемых правоотношений", - говорится в проекте отзыва. В нем также приводится статистика МВД, согласно которой в 2017 году было выявлено 1,451 млн нарушений правил установки тонировки, а в 2018 году - 1,273 млн.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в проекте отзыва.

Теги
РоссияЛДПР
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