Путин увеличил размеры стипендий для призеров Олимпиад, вышедших на пенсию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил до 39 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно стипендии для серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр, которые вышли на пенсию. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде размеры этих стипендий, которые выплачиваются ежемесячно, составляли соответственно 24 тыс. рублей и 18 тыс. рублей. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Указ о стипендиях для достигших пенсионного возраста россиян, завоевавших серебряные и бронзовые олимпийские медали, Путин подписал в мае 2018 года. Тогда были учреждены 400 стипендий главы государства.