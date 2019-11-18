Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин увеличил размеры стипендий для призеров Олимпиад, вышедших на пенсию

Стипендии для серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр выросли до 39 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил до 39 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно стипендии для серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр, которые вышли на пенсию. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде размеры этих стипендий, которые выплачиваются ежемесячно, составляли соответственно 24 тыс. рублей и 18 тыс. рублей. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Указ о стипендиях для достигших пенсионного возраста россиян, завоевавших серебряные и бронзовые олимпийские медали, Путин подписал в мае 2018 года. Тогда были учреждены 400 стипендий главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Полиция подтвердила исчезновение редактора "Интерфакса"
Маргарита Игнатова ушла из дома и не вернулась, ее мама подала заявление в полицию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС