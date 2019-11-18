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В Тверской области для реставрации памятников советским воинам сделают их 3D-модели

Трехмерная съемка позволит сохранить детальный облик монументов

ТАСС, 18 ноября. Проект по 3D-сканированию памятников на 384 захоронениях солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, стартует в Тверской области в 2020 году. Трехмерная съемка позволит сохранить детальный вид монументов для их дальнейшей реставрации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Проект по 3D-сканированию памятников на захоронениях советских солдат, погибших в период Великой Отечественной войны, стартует в 2020 году, сейчас прорабатываются вопрос его финансирования из областного бюджета. 3D-модели нужны, чтобы в деталях сохранить внешний вид скульптурных композиций для их реставрации, обычные фотографии не дают представлений об объеме", - сказал собеседник агентства.

В Тверской области насчитывается 384 монумента на мемориалах, посвященных советским солдатам. Планируется, что в первую очередь создадут 3D-модели памятников, находящихся в ветхом состоянии. Реставрация будет проводиться с использованием современных строительных материалов, добавили в пресс-службе.

Бои на территории Тверской (Калининской) области развернулись через 10 дней после начала Великой Отечественной войны. 5 июля 1941 года гитлеровцы захватили город Себеж (теперь относится к Псковской области), а к октябрю того же года во временной оккупации оказались 38 районов.

Ржевский район стал местом наиболее ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч советских бойцов погибли, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаТверская область
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