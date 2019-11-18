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Слуцкий поддержал идею ТАСС о хартии мировых СМИ по борьбе с фейками

По мнению главы комитета Госдумы, первое слово в работе по предотвращению распространения недостоверной информации должно быть за медийным сообществом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал предложение информационного агентства ТАСС о принятии хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и так называемыми фейковыми новостями.

"Инициатива здравая и своевременная, - написал Слуцкий в понедельник в своем Telegram-канале. - Фейки и постановки, к сожалению, действительно стали опасным инструментом манипуляции общественным мнением, орудием в грязных политических играх". "На внешней арене мы неоднократно сталкивались с последствиями таких информационных спектаклей и на деле понимаем всю ту угрозу, которую они несут общему миру", - указал он.

Депутат также напомнил, что "Россия на уровне национального законодательства последовательно ведет работу по предотвращению распространения недостоверной информации в публичной плоскости". "Но первое слово здесь должно быть, без сомнения, за профессиональным медийным сообществом. Поддерживаю обеими руками!" - резюмировал глава комитета.

Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в своем выступлении на заседании президиума Всемирного медиасаммита в Шанхае заявил, что "тема противостояния все увеличивающемуся потоку фейковых новостей - это вопрос вопросов". Он предложил на следующем саммите выработать специальную хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиасаммита.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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