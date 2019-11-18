Аэропорты четырех регионов ЦФО из-за сильного тумана отменили прием и отправку самолетов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сильный туман в четырех аэропортах Центрального федерального округа (ЦФО) стал причиной отмены в понедельник десяти авиарейсов в Воронеже, Белгороде, Брянске, Калуге. Об этом сообщили ТАСС представители четырех аэропортов и их справочных служб.

"В аэропорту Воронежа на данный момент видимость на полосе 60 м, из-за сильного тумана отменены рейсы из Москвы и обратно. Это авиарейс из Внуково с прилетом в Воронеж в 18:25 мск и обратным вылетом в 19:00 мск, из Шереметьево с прилетом в 20:05 мск и вылетом обратно в 20:55 мск", - сказала представитель справочной аэропорта Воронежа, уточнив, что в ближайшие часы не ожидается улучшение погодных условий.

В связи с плотным туманом в Белгороде его международный аэропорт также отменил четыре авиарейса на прилет и вылет до столичных аэропортов. По данным справочной службы воздушной гавани Белгорода, на неопределенное время перенесен авиарейс сообщением Белгород-Нягань. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, плотный туман сохранится в регионе и 19 ноября. "Ночью местами слабые моросящие осадки, туман, гололед, ветер восточный 3-8 м/с", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Брянске из-за сильного тумана международный аэропорт тоже не принимает и не отправляет самолеты. "На сегодня все рейсы Москва - Брянск - Минеральные воды и Санкт-Петербург - Брянск отменены. Видимость из-за тумана составляет 60 м по вертикали и 300 м по горизонтали, а эти условия не подходят для взлета-посадки самолетов", - рассказал ТАСС гендиректор международного аэропорта "Брянск" Александр Сай.

По словам Александра Сая, возобновление полетов планируется во вторник, 19 ноября, но окончательное решение будет зависеть от метеорологических условий. Туман, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Брянской области, может сохраниться как в ночь на вторник, так и днем.

А в Калуге сильный туман, окутавший местный аэропорт, уже начинает рассеиваться, но все же два авиарейса работникам воздушной гавани пришлось перенести на вторник. "Два рейса - в Екатеринбург и Санкт-Петербург, перенесены на завтра из-за тумана", - сказали ТАСС в справочной международного аэропорта "Калуга". Собеседница агентства уточнила, что туман постепенно рассеивается, однако горизонтальная видимость меньше обычной в девять раз и составляет менее 1 км.