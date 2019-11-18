Медучреждения Дагестана получили 58 цифровых флюорографов в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения в городах и районах Дагестана в текущем году получили 58 современных цифровых флюорографов на общую сумму более 350 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В этом году Республика Дагестан получила 58 современных цифровых флюорографов, в том числе три передвижных цифровых флюорографа. Всего на этот год планировалось 55 установок, но благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам удалось поставить еще три аппарата. На сегодня все новые установки распределены по медучреждениям городов и районов республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на закупку медтехники, в том числе передвижных комплексов, из республиканского бюджета было выделено около 355 млн рублей. "Необходимость обновления флюорографических установок в Дагестане, где поставок такого объема еще не было, назрела давно, так как износ этого вида оборудования на сегодня в республике составляет 70%", - отметил представитель министерства.

Поступившие флюорографы предназначены для своевременного выявления туберкулеза, других легочных, а также онкологических заболеваний. Особенностью новых установок является низкая лучевая нагрузка на пациентов и персонал, высокое разрешение снимков, возможность архивирования в электронной базе и распечатки снимков на термобумаге и пленке.