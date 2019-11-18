Главреды СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на сайты с матом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Главные редакторы российских СМИ, среди которых руководители "Дождя", "Новой газеты", "Эха Москвы" и другие, обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить штрафы за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Об этом в понедельник сообщается на сайте телеканала "Дождь".

Как отмечают авторы обращения, "вины СМИ за содержание материала стороннего интернет-сайта, ссылку на который это СМИ разместило на своей странице, нет". При этом издания привлекаются к административной ответственности по статье 13.21 КоАП ("Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань").

По мнению авторов обращения, такая практика нарушает закон о средствах массовой информации и ущемляет их свободу, поскольку журналистам приходится перепроверять ранее размещенные гиперссылки, а также они вынуждены отказываться от публикации определенной информации. Кроме того, главреды изданий отметили, что нецензурное выражение может быть комментарием пользователя и может быть добавлен уже после публикации материала.

"Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста", - говорится в тексте обращения.

Письмо подписали главный редактор "Дождя" Александра Перепелова, главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов, главный редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главный редактор российского Forbes Николай Мазурин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев и другие.

Отмечается, что ранее из-за гиперссылок на страницы с матерными словами Роскомнадзор оштрафовал "Дождь", "Эхо Москвы", "Ведомости" и другие СМИ.