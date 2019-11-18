Беглов: Петербург в 2020 году примет не менее 500 тыс. туристов по электронной визе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прогнозирует, что количество иностранных туристов, которые посетят Санкт-Петербург по электронной визе в 2020 году, составит не менее 500 тыс. человек.

"В следующем году в Петербург приедут более 9 млн туристов. Минимум 500 тыс. из них - по электронной визе", - сказал Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданам 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября текущего года. Электронная виза оформляется бесплатно и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней.

По данным городского комитета по развитию туризма, за первый месяц действия этого режима Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили по электронной визе около 16 тыс. иностранных туристов, поступило 29 тыс. заявок на получение электронной визы от граждан 50 государств. Наибольшее количество электронных виз выдано жителям Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции.

В планах городского правительства увеличение туристического потока в Санкт-Петербург в ближайшие четыре года до 12 млн человек в год, в том числе за счет ввода электронных виз. При этом число иностранных туристов должно удвоиться. По данным комитета по развитию туризма, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них около 3,9 млн человек - иностранные туристы.