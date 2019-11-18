Амурская область получила первые 140 млн рублей на помощь пострадавшим от паводков

ТАСС, 18 ноября. Амурская область получила первый транш из федерального бюджета в размере 140 млн рублей на капитальный ремонт или покупку нового жилья гражданам, пострадавшим от паводков летом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

Во время летних паводков в Амурской области подтопило 135 населенных пунктов. В октябре вопросы ликвидации последствий паводка обсуждали на совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Из федерального бюджета Приамурью выделили 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.

"Регион получил первый транш из федерального бюджета - 140 млн рублей именно на покупку нового жилья пострадавшим или на капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Власти Амурской области планируют до конца 2019 года выдать пострадавшим от паводков жителям 128 сертификатов на покупку нового жилья взамен утраченного и 474 - на капитальный ремонт. "Принято 432 заявления граждан с необходимым пакетом документов (72%)", - уточняют в сообщении.

Летом и осенью 2019 года в Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае прошли сильные паводки. Были подтоплены сотни жилых домов, школы, больницы, административные здания, дороги, тысячи дачных участков, обширные территории сельхозугодий.