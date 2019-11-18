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Путин учредил стипендии для советских спортсменов-призеров "Дружбы-84"

Стипендии будут выплачиваться с 1 января 2020 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин учредил стипендии главы государства для победителей, серебряных и бронзовых призеров международных соревнований "Дружба-84", прошедших 35 лет назад.

Как говорится в указе Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации, стипендии назначаются для спортсменов, входивших в состав сборных команд СССР. "Стипендии президента РФ назначаются гражданам РФ, которым установлена страховая пенсия" или пенсия для военнослужащих". Для победителей "Дружбы-84" стипендия составит 52 тыс. рублей, серебряных призеров - 39 тыс. рублей, бронзовых призеров - 30 тыс. рублей. Стипендии будут выплачиваться с 1 января 2020 года.

США вместе с другими государствами Запада бойкотировали московскую Олимпиаду 1980 года. В ответ на это руководство СССР решило не направлять на следующие Игры в Лос-Анджелес в 1984 году свою делегацию. В качестве альтернативы летом 1984 года в девяти социалистических странах была проведена серия спортивных соревнований "Дружба-84".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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