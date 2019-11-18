В Удмуртии намерены создать туристический кластер, объединяющий северные районы республики

ИЖЕВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Концепцию туристического кластера, который объединит несколько северных районов Удмуртии и будет нацелен на привлечение туристов из других регионов и стран, разработают в республике к 2020 году, сообщил в понедельник ТАСС глава города Глазова Сергей Коновалов.

"Туризм на севере Удмуртии очень нужен, мы договорились, что отдельно будем формировать туристический кластер на севере республики. Сейчас речь идет фактически о подготовке концепции и в дальнейшем ее подаче в Минэкономразвития России. Предварительно, мы выбрали два возможных названия - это будет "Иднакар" либо "Чепецкий круг". Мы хотим создать модель притяжения в так называемое "ядро" на один-два дня, после чего гости республики могут посещать различные активности еще на протяжении двух дней", - рассказал Коновалов.

По его словам, основными точками притяжения должны стать историко-культурный музей-заповедник "Иднакар", в котором располагаются городище - археологический памятник IX-XIII веков и гора Солдырь, а также культурно-исторический парк "Дондыдор", в котором проходят в том числе фестивали этнической направленности. Кроме того, в кластер планируют включить событийные мероприятия, проходящие в том числе в деревне Тылыс Юкаменского района и грибной фестиваль "Губи-Fest", проходящий в Ярском районе.

По словам собеседника, проект будет нацелен не только на туристов из Удмуртии. Коновалов считает, что мероприятия, объединенные в кластер, будут интересны финно-угорским народам, а также туристам из Китая. "Мы ориентируемся на финно-угорские народы, этническая тема также вызывает серьезный интерес у Китая, поэтому мы [займемся] формированием китайского трафика тоже", - добавил собеседник.

По словам главы города Глазова, в декабре объявят конкурс среди архитекторов и туркомпаний, которые занимаются разработкой туристических концепций, после чего предложения обсудят в том числе с общественностью, а затем направят соответствующую заявку на рассмотрение в Минэкономразвития России.

"В 2020 году мы "упакуем" заявку, это федеральная программа по развитию туризма в Российской Федерации. Но это всего лишь возможность получения федеральных денег на поддержку инфраструктуры, по большому счету, модель в дальнейшем должна жить без средств федеральной поддержки", - сказал Коновалов.

Север Удмуртии

На севере Удмуртии находятся несколько районов, в том числе Глазовский, Ярский и Юкаменский. На западе и севере республика граничит с Кировской областью. Крупнейшим населенным пунктом здесь является Глазов, он расположен на левом берегу реки Чепцы, в нем проживают почти 100 тыс. человек, город находится в 180 км от Ижевска.