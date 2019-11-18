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В ОНК Москвы подтвердили, что замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи, это связано с ротацией, проводимой новым главой ведомства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи подтвердил, что замглавы ФСИН Валерий Максименко написал рапорт об отставке, однако не знает, подписали ли этот документ. Об этом правозащитник заявил в беседе с ТАСС.

"Насколько я знаю, это правда. Это связано с ротацией, проводимой новым главой ФСИН. Посмотрим, подпишут ли это рапорт, но если его утвердят, это будет печальным событием. Курс на открытость службы исполнения наказания для общества, который был взят при Максименко, был хорошим начинанием", - сказал правозащитник.

По его словам, ФСИН долгое время имела репутацию подчеркнуто закрытой структуры. "Максименко же не боялся общаться с журналистами и общественниками, в том числе по острым темам", - заключил Хуруджи.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Максименко написал рапорт об увольнении с поста замглавы ФСИН РФ.

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