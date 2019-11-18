Папа Римский посетит Кипр в 2020 году

НИКОСИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск прибудет с визитом в Республику Кипр в будущем году, в котором это государство будет отмечать 60-летие обретения островом независимости и 10 лет со дня пастырского визита предшественника нынешнего понтифика, Папы Бенедикта XVI. Об этом сообщил в понедельник президент Кипра Никос Анастасиадис по завершении аудиенции в Папском дворце Ватикана, которую глава Римско-католической церкви предоставил главе островного государства и его супруге Андри Анастасиадис.

Президент сказал, что после обсуждения с понтификом кипрской проблемы он завел с ним разговор о визите на остров. "В то же время у меня появилась возможность пригласить его посетить Кипр, которое он с большой радостью принял", - сообщил Анастасиадис.

По информации главы кипрского государства, слова которого распространила его канцелярия, во время этой встречи Папа Франциск "был особенно заинтересован в том, чтобы не только услышать, но также и понять те трудности, которые вызваны вторжением Турции и оккупацией" ею северной части Кипра в 1974 году, "так же, как и продолжением ею своих незаконных действий в Исключительной экономической зоне (ИЭЗ) острова".

Анастасиадис также сказал, что обменялся с главой Римско-католической церкви мнениями по ряду вопросов международной проблематики, в том числе таким, как изменение климата планеты, рост в мире числа беженцев и ближневосточный кризис.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

В последние годы к проблеме разделенного острова добавилась другая и не менее острая - освоение газового месторождения в Восточном Средиземноморье и ведение Анкарой буровых работ на кипрском шельфе. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.