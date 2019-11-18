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Фестиваль документального кино "Экочашка" открывается во вторник в Москве

В музейном кинотеатре Третьяковской галереи и Центре документального кино пройдут показы новых документальных лент о мусоре, климате, влиянии человека на окружающую среду и новой экономике

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль "зеленого" документального кино ECOCUP пройдет в Москве с 19 по 24 ноября. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

"Мы привозим эко-док в Россию уже десять лет. Это невероятный опыт - наблюдать за тем, как менялись фильмы, режиссеры, темы и, главное, наши зрители. Как вместе с нами росло количество людей, для которых тема защиты окружающей среды становилась важной и необходимой", - рассказала директор фестиваля Наталья Парамонова.

Показы новых документальных лент о мусоре, климате, влиянии человека на окружающую среду и новой экономике пройдут в музейном кинотеатре Третьяковской галереи и Центре документального кино.

Кроме того, на фестивале пройдет сбор зубных щеток и гаджетов для переработки. Организаторы рассчитывают собрать больше 5 тыс. зубных щеток, 1,5 тыс. мобильных телефонов и 3 тыс. небольших гаджетов.

О программе фестиваля

Откроет фестиваль специальная подборка короткометражных фильмов об искусстве и экологии. Главный фильм в подборке - "Мечты капитана" (Франция) рассказывает о первом биеннале современного искусства в Антарктике, которую организовал русский художник Александр Пономарев.

Фильм "Море теней", спродюсированный Леонардо ДиКаприо и National Geographic - это история, которая началась с беспокойства небольшой группы ученых о быстром исчезновении самого маленького кита на планете - мексиканской вакиты. Она быстро перерастает в триллер, со скрытыми камерами, гонками в море, стрельбой и коррупцией на самых верхах.

Американский фильм "Флот призраков" рассказывает о рабстве в рыбной индустрии, потому что "социальное устойчивое развитие" не менее важно и срочно, чем "экологическое". Итальянский фильм-расследование "Соялизм" доказывает связь простого желания Китая есть больше свинины и масштабных вырубок бразильских лесов.

"Великая Зеленая Стена" - музыкальное путешествие вдоль будущей лесной полосы Африканского континента - наглядно показывает, как далекое теоретическое понятие "изменения климата" порождает бедность, радикализацию и массовые миграции уже сегодня. А канадский "Антропоцен: Эпоха Человека" - и вовсе лучшая визуальная экскурсия по планете в новую геологическую эпоху".

Важной частью фестиваля станет программа лекций, круглых столов и обсуждений. Темы отказа от инвестиций, как способа сохранить планету, переработки мусора или замкнутой экономики, изменений климата станут предметами дискуссий.

Фестиваль "Экочашка" - единственный российский член международной сети экологических кинофестивалей Green Film Network.

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