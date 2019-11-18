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Саперы в Волгограде уничтожили снаряд времен ВОВ весом около 150 кг

Находку обнаружили рабочие на строительной площадке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Военные Южного военного круга (ЮВО) уничтожили артиллерийский бетонобойный снаряд весом около 150 кг времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили на строительной площадке в Волгограде, сообщили во вторник в пресс-службе ЮВО.

"Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд, найденный в Краснооктябрьском районе Волгограда. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 203-мм артиллерийский бетонобойный снаряд весом около 150 кг к самому тяжелому из советских полевых орудий времен Великой Отечественной войны - гаубице особой мощности Б-4 образца 1931 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, снаряд обнаружили рабочие на строительной площадке при проведении земельных работ. Саперы транспортировали опасную находку на полигон Прудбой в Волгоградской области, где боеприпас уничтожили.

Специалисты группы разминирования с начала года уничтожили более 2,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

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РоссияВолгоградская область
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