Благотворительная организация Италии передала средства для гуманитарной помощи в Донбассе

РИМ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская благотворительная организация "Помогите нам спасти детей" передала продовольствие нескольким десяткам семей на востоке Украины. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ее президент Эннио Бордато.

"В середине октября мы объявили о начале сбора средств для оказания гуманитарной помощи 40 семьям, в которых растут почти 100 детей, в некоторых населенных пунктах Донбасса, где в прямом смысле слова голодают. В начале ноября деньги были собраны и переданы добровольцам, которые работают в этих районах. В эти дни закупленное продовольствие было передано нуждающимся, а также в социальный центр в Горловке, где живут сироты", - рассказал Бордато.

"Помогите нам спасти детей", основанная в 2001 году и ставшая одной из первых иностранных организаций, оказавших помощь детям Беслана после теракта в школе в 2004 году (Бордато удостоен звания почетного гражданина Беслана), активно помогает населению востока Украины, где не прекращаются военные действия. В основном деньги собираются на лечение детей. Часто для спасения жизни достаточно несколько сотен евро. "Помогите нам спасти детей" публикует на своих страницах в интернете и в социальных сетях объявление о нуждающемся и необходимой сумме. Сейчас "Помогите нам спасти детей" объявила о сборе средств на подарки детям Донбасса от Деда Мороза на Новый год. Эта инициатива проводится организацией уже шестой год подряд.

Кроме того, Бордато сотрудничает с детскими больницами в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической больницей. С началом военного конфликта на востоке Украины итальянец старается делать вклад в оказание помощи пострадавшим там детям, а в Италии ведет информационно-разъяснительную работу о реальном положении вещей, что нередко замалчивается в официальных СМИ. Ассоциация неоднократно публично осуждала киевское правительство за преступления на Донбассе.