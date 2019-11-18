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В США уволилась сотрудница Госдепартамента, подделавшая обложку журнала Time с ее фото

Заместитель помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям Мина Чан при этом подчеркнула, что "ее оклеветали", а руководство Госдепартамента не предприняло достаточных мер, чтобы оправдать ее

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудница Госдепартамента США, которую уличили в искажении информации о прошлой работе и демонстрации поддельной обложки журнала Time с ее фото, уволилась в понедельник. Об этом сообщил телеканал NBC.

Речь идет о заместителе помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям Мине Чан. Она была назначена на эту должность в апреле. По сведениям телеканала, в заявлении об увольнении на имя госсекретаря США Майкла Помпео Чан отметила, что приняла решений уйти со своей должности "в знак протеста". Чан подчеркнула, что "ее оклеветали", а руководство Госдепартамента не предприняло достаточных мер, чтобы оправдать ее.

Как сообщили на прошлой неделе журналисты NBC, в результате расследования они выяснили, что 35-летняя Чан при устройстве на работу привела в резюме заведомо ложную информацию о своих академических достижениях и профессиональной деятельности. Она указала, что была руководителем крупной некоммерческой организации, которая вела работу в десятках стран, содействовала строительству новых школ и оказала положительное влияние на жизни тысяч людей. Как выяснили журналисты, на самом деле организация не участвовала в такой масштабной деятельности, в ней работают лишь несколько сотрудников, а ее бюджет меньше $300 тыс.

Телеканал также отмечал, что Чан в 2017 году опубликовала на своей странице в интернете интервью, в котором продемонстрировала фальшивую обложку американского журнала Time. Она утверждала, что редакция издания разместила ее портрет на обложке, поскольку высоко оценила ее достижения в сфере применения беспилотников при реагировании на чрезвычайные ситуации. Представители Time сообщили журналистам NBC, что данная обложка "не является подлинной".

По сведениям телеканала, Чан в своем резюме также отметила, что входила в некую комиссию ООН, которая занималась вопросами, касающимися беспилотников. Как сообщает телеканал, на самом деле речь идет об однократном участии Чан в дискуссии на данную тему. Чан также утверждала, что является выпускницей школы бизнеса при Гарвардском университете. Как выяснили журналисты, она лишь окончила в этом учебном заведении курсы продолжительностью семь недель.

Как подчеркивал телеканал, пример Чан свидетельствует о том, что в администрации президента США Дональда Трампа не проводят достаточно тщательных проверок при приеме на работу новых специалистов. Журналисты полагают, что получить должность заместителя помощника госсекретаря Чан помогло знакомство с одним из сотрудников внешнеполитического ведомства, который хорошо знает Помпео.

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