Первая группа погорельцев из села Березняки на Сахалине получила квартиры в новом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Первый из двух домов, предназначенный для пострадавших при пожаре жильцов села Березняки Южно-Сахалинского городского округа, сдан в эксплуатацию. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале администрации города.

Пожар в двух двухэтажных жилых домах в Березняках произошел 17 октября вечером. 26 жильцов, включая троих детей, остались без жилья и вынуждены были разместиться у родственников, в пунктах временного размещения или в предоставленных городскими властями хостелах.

"Пострадавшие от пожара получили ключи от квартир в новом доме", - говорится в сообщении. Здание газифицировано и сдано с косметическим ремонтом.

В администрации ТАСС уточнили, что ключи от квартир получили семь семей. Оставшиеся получат жилье во второй новостройке, которую обещают сдать до конца ноября. Их количество не уточняется.

В октябре власти региона сообщали ТАСС о том, что погорельцы получили выплаты в размере 20 тыс. рублей на человека по линии ГО и ЧС, а также по 300 тыс. рублей на каждого - из областного бюджета. Сгоревшие дома ранее были определены как ветхие и аварийные, проживающих в них планировалось переселить в новостройки, которые должны были сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Губернатор Валерий Лимаренко дал распоряжение ускорить процесс.