Военные экологи планируют в 2020 году подготовить к вывозу с Большого Шантара 55 т металла

ТАСС, 19 ноября. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) спрессовали и подготовили к вывозу с острова Большой Шантар около 55 т пустых бочек, в 2020 году они разрежут и спрессуют столько же металлоконструкций. В следующем году этот металлолом планируется вывезти с острова, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа в будущем году на острове Большой Шантар планируют разрезать и спрессовать 55 т старых металлических конструкций. Работы предполагается начать в конце июня начале июля 2020 года", - сообщила пресс-служба.

В 2019 году военные экологи спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тыс. единиц порожней бочкотары. Вывозить эти 110 т металлолома за 2019-2020 годы с архипелага планируется в следующем году судном сторонней организации или кораблем Тихоокеанского флота.

Большой Шантар - самый крупный остров Шантарского архипелага, с 1999 года вместе с другими входит в государственный природный заказник "Шантарские острова". Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На острове расположены лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги. Вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

Шантарские острова - архипелаг общей площадью 2,5 тыс. кв. км у входа в Удскую губу, Тугурский залив и залив Академии. Сейчас там никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки советских времен, скопилось много металлолома, оставленного военными и гражданскими организациями.