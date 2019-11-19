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Десятки междугородних автобусных рейсов в Приморье отменили из-за снега на дорогах

Циклон в понедельник принес в регион до 1,8-месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. В Приморском крае утром во вторник отменили междугородние автобусные рейсы по 18 направлениям. Причиной отмены рейсов стала сложная ситуация на дорогах, вызванная прошедшим накануне снегопадом. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской автовокзала Владивостока.

Снежный циклон в понедельник принес в Приморье до 1,8-месячной нормы осадков. Наибольшее количество дождя и снега было зафиксировано в Ольгинском районе (юго-западная часть края) - 54 мм и в Хасанском районе (юг края) - 52 мм.

"Дороги по краю вообще не чищены, потому и идут все отмены. Конечно, и личного автотранспорта много на дорогах, он тоже очень мешает. В итоге те автобусы, что все-таки вышли, опаздывают на полчаса-час", - сообщили в диспетчерской.

По информации сайта автовокзала, отменены автобусы по 18 направлениям, в том числе в Хабаровск, в Находку и в северные населенные пункты Приморья. Аэропорт Владивостока во вторник работает в обычном режиме, задержки рейсов не связаны с метеоусловиями и состоянием взлетно-посадочной полосы.

По информации краевых департаментов энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам, за минувшие сутки произошло 58 аварийных отключений электричества, в том числе в 18 случаях прекращалась подача электроэнергии и на котельные. Сейчас все аварийные ситуации устранили.

Теги
РоссияПриморский край
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