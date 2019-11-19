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Движение по трассе Владивосток - Хабаровск, прерванное из-за снега, восстановили

Дорожные машины круглосуточно очищают проезжую часть

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов по федеральной трассе А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, которое было прервано в понедельник из-за снежного циклона, восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба "ДСД Дальний Восток" (входит в структуру Росавтодора).

В понедельник движение пассажирского транспорта, в том числе междугородных автобусов, было закрыто в Хабаровском и Приморском краях в связи с непогодой и сильным снегом на трех федеральных дорогах, включая А-370.

"С 10:00 (03:00 мск) 19 ноября 2019 года восстановлено движение рейсовых автобусов по федеральной автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Оперативная информация о производственной деятельности подрядных организаций, о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает ежедневно", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, работы по устранению последствий снегопада ведутся круглосуточно, ночью для очистки проезжей части задействовали 62 дорожные машины.

Снежный циклон в понедельник принес в Приморье до 1,8-месячной нормы осадков. Наибольшее количество дождя и снега было зафиксировано в Ольгинском районе (юго-западная часть края) - 54 мм и в Хасанском районе (юг края) - 52 мм. По информации сайта автовокзала, во вторник отменены рейсы по 18 направлениям, в том числе в Хабаровск, в Находку и в северные населенные пункты Приморья. Аэропорт Владивостока во вторник работает в обычном режиме, задержки не связаны с метеоусловиями и состоянием взлетно-посадочной полосы.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский край
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