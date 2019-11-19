Военные РФ расширяют число пунктов гуманитарной помощи на севере и северо-востоке Сирии

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) с помощью авиации доставили гуманитарный груз в населенный пункт Камышлы на территории северо-восточной части Сирийской арабской республики. Об этом журналистам сообщили в ЦПВС РФ.

"На территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией прибыл гуманитарный груз в количестве 15 тонн. Данный гуманитарный груз предназначен для проведения гуманитарных акций ", - сказал журналистам офицер ЦПВС РФ.

По его словам, в состав груза входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Данного количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах, где эта помощь необходима.

Сотрудники российского ЦЦПВС увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на территории северо-восточной части Сирийской арабской республики и на востоке Сирии. Российские военные направляют груз в те районы, где помощь наиболее необходима. Туда он доставляется не только по земле, но и с помощью самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Это помогло сотрудникам ЦПВС в кратчайшие сроки наладить работу гуманитарной миссии на территории, которая фактически находится на грани гуманитарной катастрофы. Всего в этой части региона сформировано три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов.

Как информировал журналистов представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, основной приоритет российского командования - это обеспечение безопасности мирных граждан. Он выразил уверенность, что "совместными усилиями мы добъемся установления мира на территории всей Сирии".

"Выделены необходимые силы и средства Воздушно-космических сил и военной полиции. Офицеры ЦПВС прорабатывают вопрос с органами местного самоуправления об оказании гуманитарной помощи, а военные врачи готовы оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь мирному населению", - добавил Фомичев.