В районах Хабаровского края за сутки выпала полумесячная норма осадков

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Циклоны принесли обильные снегопады на территорию Хабаровского края, за сутки выпала полумесячная норма осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

В понедельник циклон с западных регионов страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах отмечались сильные осадки и ветер. Погода ухудшилась и на Сахалине.

"За сутки на территории разных районов Хабаровского края выпало от 30% до 50% месячной нормы осадков. Сейчас снег идет на востоке региона, на большей части края дует свежий ветер от 9 м/с до 14 м/с, на побережье ветер усилится в эти сутки до 17-22 м/с. Завтра погода прояснится", - сказал представитель гидрометцентра.

Накануне в регионах из-за непогоды задерживались авиарейсы, были перебои с электричеством, из-за снежного наката, гололеда и плохой видимости осложнилась обстановка на дорогах. Во вторник в хабаровском аэропорту также задерживаются несколько внутрирегиональных рейсов, затруднено движение в городе, идет расчистка дорог. В Хабаровске пасмурно, но уже без осадков. За предыдущие сутки произошло более 70 ДТП, среди которых были и массовые, когда друг в друга врезались несколько автобусов и других автомобилей. По данным ГИБДД УМВД по Хабаровску травмы в авариях за сутки получил один человек.

Спасатели помогали на дорогах

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели ночью дежурили на нескольких участках трасс в регионе, помогали легковым автомобилям и большегрузам преодолеть сложные подъемы. Пока из-за непогоды закрытыми остаются трассы Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток, Биробиджан - Хабаровск. Временно приостановлена работа паромной переправы Ванино - Холмск, соединяющая материк с Сахалином. Данных о возникновении чрезвычайных ситуаций из-за выхода снежного циклона спасателям не поступало.

Сильный снег прошел также в соседней с Хабаровским крае Еврейской АО, в одном из районов выпало 60% месячной нормы осадков. В Биробиджане работает техника на расчистке дорог. В Благовещенске в Амурской области сейчас облачно, но без осадков, по данным синоптиков. В аэропорту Благовещенска до 19:10 (13:10 мск) отложен вылет рейса в Южно-Сахалинск, который отменили в понедельник из-за снегопада и плохой видимости. "Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе благовещенского аэропорта Игнатьево. Накануне он останавливал работу.