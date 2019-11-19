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В трех городах ХМАО из-за мороза отменили уроки

В некоторых муниципалитетах региона температура воздуха может опустится до минус 34-39 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов школ нескольких муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) отменили во вторник из-за сильных холодов.

"19 ноября 2019 года занятия первой смены с 1-го по 9-й класс отменяются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации Ханты-Мансийска. По информации администрации Сургута в муниципалитете отменены занятия у школьников с 1-го по 6-й класс, а в Нижневартовске с 1-го по 4-й классы.

По данным регионального гидрометцентра, 19 ноября в ХМАО ожидается температура воздуха до минус 28-33 градусов, на севере округа похолодает до минус 33 градусов, а в ряде муниципалитетов может похолодать до минус 34-39 градусов.

В Ханты-Мансийске температура ночью опускалась до отметок минус 26 градусов, днем ожидается минус 23, ветер - до 4 м/с.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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