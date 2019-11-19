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В поезде Пекин - Москва изъяли полтонны китайских мясных полуфабрикатов без документов

В Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте сообщили, что изъятую продукцию уничтожат

ТАСС, 19 ноября. Полтонны китайских мясных полуфабрикатов без документов, которые проводники предлагали пассажирам, изъяты в поезде Пекин - Москва на станции Тайшет в Иркутской области. Об этом во вторник сообщается на сайте Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Полуфабрикаты изъяты по прибытии поезда на станцию Тайшет ВСЖД. Установлено, что крупную партию мясных полуфабрикатов (пельмени, колбасы и др.) производства КНР весом около 500 кг пытались перевезти проводники поезда № 3 сообщением Пекин - Москва для личных нужд и питания пассажиров", - говорится в сообщении.

Как пояснили полиции проводники, они планировали употреблять продукцию самостоятельно и продавать ее пассажирам из Китая, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Изъятая продукция будет уничтожена.

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