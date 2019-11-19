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Пострадавшим от паводка в 2018 году жителям Якутии выплатят более 54 млн рублей

Выплаты получат жители девяти муниципальных районов региона

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Жители девяти районов Якутии, пострадавших в 2018 году от паводка, признанного одним из самых масштабных в республике, получат более 54 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии во вторник.

"Выплаты пострадавшим от паводка в 2018 году составляют более 54 млн рублей для жителей 9 муниципальных районов Якутии: Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского, Усть-Янского, Среднеколымского и Усть-Майского", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии ранее пояснило, что проект распоряжения правительства России о дополнительном выделении бюджетных средств пострадавшим согласован с региональным кабмином и находится на рассмотрении в Минфине РФ. Выход распоряжения федерального правительства РФ намечен на конец ноября и до конца года планируется перечисление средств 623 гражданам, проживающим в 9 муниципальных районах.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова направила в четверг обращение в правительство РФ с просьбой оказать содействие в получении выплат пострадавшими от паводка в Якутии в мае 2018 года. О количестве пострадавших и объеме выплат Москалькова узнала 7 ноября на видеоконференции с уполномоченным по правам человека в Якутии Сарданы Гурьевой на совместном приеме граждан, где жители региона обратились к омбудсменам России и Якутии в режиме конференц-связи.

О пострадавших от половодья в Якутии

К пострадавшим гражданам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации относятся граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором они зарегистрированы по месту жительства.

В зону затопления попали 63 населенных пункта, 16 муниципальных районов, 1,5 тыс. жилых дома (в том числе 117 многоквартирных домов), более 5 тыс. человек, более 3000 приусадебных участков. Всего из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций Российской Федерации на оказание помощи пострадавшим гражданам в 2018 году направлено 247,64 млн рублей 4214 гражданам. Из средств государственного бюджета Якутии - 78, 24 млн рублей, в том числе и по решениям суда.

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РоссияЯкутия
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