Проект работ по защите Улан-Удэ от наводнения планируют подготовить в августе 2020 года

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Проект работ по защите жителей Улан-Удэ от наводнения на реках Селенга и Уда будет готов в августе 2020 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Минприроды Бурятии.

Обильные июльские осадки в этом году привели к подтоплениям в 11 муниципальных районах Бурятии, в том числе в пригороде Улан-Удэ, подтопленными оказались в общей сложности более 200 приусадебных участков, более 800 домов. Из резервного фонда правительства республики выплатили свыше 6 млн рублей материальной помощи 612 местным жителям. В октябре глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что ни в каких федеральных программах проекта по защите Улан-Удэ от паводков пока нет, но есть поручение правительства РФ этот вопрос проработать.

"На сегодня в зоне затопления проживают порядка 48 тыс. человек. Есть возросшие риски, поскольку на территории Бурятии начался многоводный период, что подтверждает Гидрометеослужба. Сейчас подрядчик занимается разработкой проектной документации, планируется, что документ будет готов к августу 2020 года", - сообщили в министерстве.

После того, как проект будет готов, правительство Бурятии заявит его для федерального финансирования. Предыдущая версия проекта должна была войти в Федеральную целевую программу (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", однако этого не произошло, так как проект не прошел экологическую экспертизу. "Проект очень важен, так как в зоне затопления располагаются, в том числе очистные сооружения Улан-Удэ вместе с отстойниками - пескоуловителями и иловыми картами, на которых хранится порядка 64 тыс. тонн осадка, - отметили в Минприроды. - В случае затопления есть риск попадания в реку Селенга достаточно большого количества загрязняющих веществ с иловых карт".

Через Улан-Удэ протекают река Уда и река Селенга, которая является главным притоком озера Байкал. Обильные осадки, в том числе на территории Монголии, где главная артерия Байкала берет начало, приводят к росту уровня воды в водоеме. И если предыдущие 10 лет наблюдался засушливый период, то летом 2019 года Селенга была, по оценкам экспертов, достаточно полноводной. В пригородном Иволгинском районе, рядом с Улан-Удэ, наблюдался выход реки на пойму, в селе Сотниково вода подошла вплотную к жилым домам, там был введен режим ЧС.

Самое крупное наводнение в Бурятии за последнее время случилось летом 1998 года, тогда пострадали 10 тыс. человек, ущерб составил 200 млн рублей. В июне 2004 года в курортном поселке Аршан Тункинского района из-за проливных дождей из берегов вышла горная река Кынгырга, протекающая через населенный пункт. Вместе с селевым потоком вода залила несколько улиц. В зону ЧС попали более 100 домов, 15 из них были полностью разрушены.