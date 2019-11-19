В правительстве Хабаровского края изъяли документы, связанные с "Торэксом"

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в министерстве промышленности Хабаровского края документы, связанные с группой компаний "Торэкс". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Сергея Фургала Надежда Томченко.

Накануне в компаниях "Торэкс" и компаниях-партнерах изымали документы. По данным источника агентства, эти мероприятия связаны с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС. Работа велась примерно в 50 компаниях. В "Торэксе" сообщили, что обыски прошли 17 ноября и на работу предприятия не повлияли.

"В правительстве Хабаровского края накануне работали сотрудники правоохранительных органов. Они запросили ряд документов в министерстве промышленности края, связанных с ГК "Торэкс", получили их и ушли. Документы для проверки предоставления преференций заводу в Комсомольске-на-Амуре, могу предположить", - сказала Томченко.

Она сообщила, что документы изымали в кабинетах первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам Юрия Золочевского и министра промышленности края Сергея Денисенко. "Никого не задерживали. Золочевский на рабочем месте, Денисенко находился в Санкт-Петербурге в командировке в этот момент. И сейчас, собственно, тоже. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы", - сказала Томченко.

ГК "Торэкс" аффилирована с супругой губернатора

По данным системы СПАРК, 25% в ООО "Торэкс" (управляющая компания группы) принадлежит Ларисе Стародубовой - супруге действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, супруга Фургала стала соучредителем одной из компаний группы в его бытность депутатом Госдумы от Хабаровского края. Тогда, по словам Томченко, для обеспечения финансовых гарантий Стародубова выступила поручителем по привлекаемым компанией кредитам. Сергей Фургал в сентябре 2018 года был избран губернатором Хабаровского края, после чего сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

"Тогда Фургал был депутатом, и его супруге было не запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Во время губернаторской гонки вопрос о выходе из состава учредителей рассматривался. Но юридически это оказалось невозможно, так как кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не прекращен", - отметили в пресс-службе.

Томченко подчеркнула, что в распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья не участвовала.

ГК "Торэкс" была образована в 2007 году. Основным видом деятельности на протяжении 10 лет оставалась заготовка, хранение, переработка лома черных металлов, а также реализация металлопродукции в регионах Дальнего Востока. "Торэкс" - владелец собственной сети из 53 заготовительных и производственных площадок в регионах Дальнего Востока с административным центром в Хабаровске. В январе 2017 года ГК "Торэкс" приобрела активы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурметалл" (ныне "Амурсталь", находится в Комсомольске-на-Амуре).