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Юридические консультации по вопросам защиты прав детей пройдут в отделах ЗАГС в Москве

Специалисты расскажут о защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, усыновлении детей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Юридические консультации, приуроченные к Всемирному дню ребенка, будут организованы для жителей столицы 20 ноября в отделах ЗАГС и центрах госуслуг. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 12 отделах ЗАГС и 11 центрах госуслуг можно будет получить юридические консультации. Их проведут 20 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Горожане смогут обратиться к специалистам отделов ЗАГС, нотариусам, адвокатам и представителям организаций, компетентных в юридических вопросах", - говорится в сообщении.

Специалисты расскажут о защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, усыновлении детей с ограниченными возможностями, а также государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий в отношении или с участием несовершеннолетних. Кроме того, дети смогут самостоятельно обратиться в отделы ЗАГС и центры госуслуг.

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