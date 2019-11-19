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Штормовое предупреждение объявлено в Сахалинской области из-за циклона

Порывы ветра могут достигать до 25 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области во вторник объявили на 20 ноября экстренное предупреждение в связи с метелью и штормовым ветром. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

18 ноября циклон с западной части страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа - Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах сильные осадки и ветер. Свое влияние циклоны оказали и на Сахалин. По прогнозу синоптиков, с 20 ноября циклоны должны охватить всю область.

"В администрации 17 муниципальных образований (всего в регионе 18 городских округов - прим. ТАСС) и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что на территории Южно-Курильского и Курильского районов (Южные Курилы), а также Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Ногликского, Охинского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются осадки, ночью местами - метель, скорость ветра будет достигать 20-25 м/с. Не затронет непогода только Северо-Курильский городской округ на северных Курилах.

Сейчас в районах области отмечаются метель и ветер, температура воздуха минус 2 градуса. Не работает паромная переправа между Сахалином и материком, отменены некоторые авиарейсы.

Теги
РоссияСахалинская область
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