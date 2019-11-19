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Артистов Мариинки заразили стафилококком на гастролях в Москве

По данным Роспотребнадзора, у производившей еду компании отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Артисты Мариинского театра, получившие отравление во время гастролей в Москве, заразились золотистым стафилококком после заказа еды через интернет. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте Роспотребнадзора.

"В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка. Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у производившей еду компании отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала. В цехе изъято из оборота 988 кг различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий готовой к отправке продукции общим весом 873 кг. "По результатам исследований клинического материала от больных у девяти выделен единый возбудитель - золотистый стафилококк. Проведенная экспертиза подтвердила идентичность возбудителя пищевой токсикоинфекции, выделенного у заболевших, персонала и продукции цеха", - отметили в ведомстве.

Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" ИП Анисимова С. В. Предприятие работает по заказам через интернет и колл-центр. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха была прекращена. Материалы административного дела в отношении ИП Анисимова находятся на рассмотрении в Бабушкинском районном суде. Материала эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы, в ночь на 1 ноября несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализированы, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались.

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