Первое на Дальнем Востоке детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Первое на Дальнем Востоке детское отделение для оказания паллиативной помощи открылось на базе детской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации края.

"Оно оснащено современным оборудованием, причем удобным, переносным, которое может сопровождать больного и во время прогулки, и на дому. В дальнейшем мы это направление будем расширять, обучать медперсонал из других районов края", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Кожемяко.

На закупку необходимого оборудования из федерального и краевого бюджета было направлено более 19 млн рублей. Средства из краевого бюджета были выделены по региональной программе "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

На эти деньги были закуплены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для домашнего использования, 10 функциональных кроватей, проведен ремонт. Кроме того, перед открытием отделения персонал детской больницы прошел необходимое обучение по оказанию паллиативной помощи.

"Наша больница много лет приходит на помощь ребятам с редкими заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников", - отметила главврач больницы Инна Зеленкова, слова которой приводит пресс-служба.

Новое отделение в Приморье стало 12-м в России и получило название "Дом для Виктории" в честь первой маленькой пациентки больницы Виктории, которая получала здесь паллиативную помощь и уход еще до открытия самого отделения.