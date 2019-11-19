Якутский федеральный университет откроет в Китае центры русского языка и литературы

ТАСС, 19 ноября. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), базирующийся в Якутии, откроет в двух городах Китая центры русского языка и литературы для повышения квалификации иностранных преподавателей. Об этом во вторник сообщили на сайте вуза.

СВФУ выиграл грант министерства просвещения РФ в рамках государственной программы "Развитие образования". Проект призван расширить сотрудничество между российским вузом и вузами КНР.

"Предполагается открыть центр повышения квалификации преподавателей РКИ (русского языка как иностранного - прим. ТАСС) Китая на базе Чанчуньского института науки и технологий (ЧИНиТ) в г. Чанчунь, а также исследовательский центр русского языка и образования СВФУ в Хэйлунцзянском Восточном университете (ХВУ) в г. Харбин. На базе этих центров пройдут обучение около 150 человек: разработаны вариативные программы прохождения курсов в соответствии со степенью подготовки слушателей", - говорится в сообщении.

Обучение пройдет в два этапа: дистанционное и очное. Последний этап завершится в декабре этого года. В центрах планируют изучать такие дисциплины, как "Современные технологии обучения русскому языку как иностранному", "Актуальные проблемы изучения русской классической литературы", "Русская литература XXI века". Преподавателям начислят дополнительные баллы при аттестации, студенты старших курсов получат возможность перевестись на соответствующий курс в якутском СВФУ.

"Он (проект - прим. ТАСС) поможет сделать наш вуз узнаваемым и престижным для получения российского образования. Китайская молодежь узнает о нашей республике, ее особенностях. Самое главное - сделает Якутию привлекательной для учебы в глазах иностранных студентов", - приводят в сообщении комментарий профессора, заведующей кафедрой русского языка как иностранного филологического факультета Светланы Петровой.

Предполагается, что группа преподавателей из якутского СВФУ будет проводить курсы повышения квалификации в указанных китайских вузах.