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Путин утвердил состав и положение о Геральдическим совете при президенте

Этот совет должен разрабатывать программы, направленные на популяризацию государственной символики России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Георгий Вилинбахов, с 1992 года возглавляющий Геральдический совет при президенте РФ, сохранил этот пост, оставшись также государственным герольдмейстером. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав совета также включены более 20 представителей администрации президента РФ, различных ведомств, научных и образовательных организаций, музеев.

Этим же указом Путин утвердил положение о Геральдическом совете при президенте РФ, который образован для "реализации единой государственной политики в области геральдики". Среди задач совета - "геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию... официальных геральдических знаков: гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов и вымпелов, знаков различия и иных различительных элементов, в том числе предназначенных для ношения на форменном костюме, размещения на технике, вооружении, имуществе". Совет также должен проводить "геральдическую экспертизу материалов, касающихся проектов официальных геральдических знаков" и разрабатывать программы, "направленные на популяризацию государственной символики РФ, отечественных геральдических традиций, их сохранение и использование для формирования патриотического сознания граждан".

Геральдический совет был образован в 1992 году, с тех пор его бессменно возглавляет заместитель директора Государственного Эрмитажа Вилинбахов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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