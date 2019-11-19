Комитет Думы одобрил ко II чтению законопроект о деятельности региональных омбудсменов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании во вторник рекомендовал принять во втором чтении законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ".

Комитет одобрил к принятию 25 поправок. Одна из них касается права региональных омбудсменов обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному делам, решения по которым вступили в законную силу. Также корректируется перечень субъектов, имеющих право вносить в заксобрания регионов кандидатуры уполномоченных по правам человека.

Формулировку "правозащитные организации" предложено заменить на "некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность в области защиты прав и свобод человека и гражданина". Кроме того, предлагается обязать омбудсменов соблюдать не только федеральные, но и региональные законодательные требования, ограничения и запреты.

"Мы ко второму чтению провели огромную работу с точки зрения согласования интересов как с властями субъектов РФ, так и с самими уполномоченными по правам человека. Безусловно, у нас была сложная дискуссия с федеральными органами, имеющими право законодательной инициативы, потому что разные были подходы и с точки зрения реализации прав, и по бюджетному обеспечению, и по механизму избрания уполномоченных", - рассказал в ходе заседания глава комитета Сергей Гаврилов.

Комментируя поступившие поправки, парламентарий отметил, что они направлены на расширение прав регионов. "У нас во многом механизм их [омбудсменов] назначения, отставки прописан... с точки зрения защиты интересов субъекта РФ", - пояснил он.

Присутствовавшая на заседании комитета уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила депутатов за проделанную ко второму чтению работу. "Закон комплексный, крупномасштабный, межотраслевой, - отметила она. - Работа, которая была проведена, улучшила законопроект, принятый в первом чтении, с точки зрения расширения и укрепления гарантий, в том числе независимости уполномоченных субъектов РФ".

Федеральный омбудсмен также отметила заинтересованность парламентариев в развитии института уполномоченных. "Сегодняшнее обсуждение на комитете показало большую заинтересованность депутатского корпуса в принятии этого законопроекта и улучшении работы этого сегмента государственной деятельности", - заключила она.

О законопроекте

Госдума приняла документ в первом чтении в конце мая. Его авторами выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и его первого заместителя Людмилу Бокову.

Законопроект устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им". На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Устанавливается, что региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека. Для утверждения на посту кандидат должен набрать большинство голосов депутатов законодательного органа власти субъекта РФ. Отдельная статья законопроекта регулирует порядок прекращения полномочий регионального омбудсмена.

Закрепляется право уполномоченного лично представлять ежегодный доклад на заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Предусматривается право регионального уполномоченного принимать меры, предусмотренные законом, не только при рассмотрении жалоб, но и при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина, а также "в случаях, имеющих особое общественное значение, при защите интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые средства защиты". Оговаривается, что уполномоченный имеет право нанимать помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах, и создавать общественные приемные на территории субъекта РФ.