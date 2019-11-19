Вице-спикер Госдумы пригласил парламентариев стран СНГ к участию в эстафете памяти ВОВ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов во вторник предложил парламентариям стран - членов СНГ принять участие в проведении международной эстафеты памяти и благодарности "Родина подвига - Родине героя", призванной сохранить память о Великой Отечественной войне.

Как отметил Неверов, выступая на второй международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", проект сейчас разрабатывается в думском комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Идея этого проекта заключается в том, чтобы установить сотрудничество между городами и селами стран СНГ и дальнего зарубежья, при освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков наши воины совершили подвиги, и теми населенными пунктами, в которых воспитывались будущие герои Отечества", - сказал депутат, выразив уверенность, что участие в этом проекте заинтересует парламентариев из всех стран Содружества.

"На фронтах Великой Отечественной войны мы были вместе, память о подвигах наших предков мы храним вне зависимости от нынешних границ, - отметил парламентарий. - Мы приглашаем всех наших гостей из стран СНГ ознакомиться с этой замечательной инициативой, присоединиться к ней".

В ходе последнего пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в начале ноября в Ереване спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал членов ОДКБ, входящих в Совет Европы, активнее защищать память тех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Володин назвал недопустимым то, что "в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы".