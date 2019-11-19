Google выпустил дудл к 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус

Google разместила в среду на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 150-летию со дня рождения русской поэтессы, писательницы и драматурга Серебряного века Зинаиды Гиппиус.

На логотипе поэтесса изображена за своим любимым занятием - чтением. Другим узнаваемым элементом ее портрета стал монокль. Дудл создала российская художница из Москвы Марина Шишова.

Зинаида Гиппиус родилась в 1869 году городе Белев Тульской губернии. Она начала писать стихи с ранних лет, позже стала писать прозу и заниматься литературной критикой. В стихах она описывала абстрактные образы, благодаря чему поэтесса считается одним из идеологов русского символизма.

Гиппиус значительно повлияла на развитие поэзии своего времени. При ее содействии состоялся литературный дебют Александра Блока, она представила общественности начинающего Осипа Мандельштама. Кроме того, ей принадлежит первая рецензия на стихи тогда еще никому не известного Сергея Есенина.

Дудл - логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника, события или человека.