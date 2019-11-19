СМИ: A$AP Rocky хочет подарить одежду шведским заключенным

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Американский рэпер A$AP Rocky, который был приговорен в августе в Швеции к условному сроку за избиение и который провел месяц в столичном СИЗО Кроноберг, хочет пожертвовать одежду для заключенных в этом пенитенциарном учреждении.

Как рассказал директор Кроноберг Фредрик Валлин в интервью газете Aftonbladet, рэпер через своего адвоката уже прислал ему эскиз свитшота с надписью PROMENVD на груди и тренировочных брюк зеленого цвета.

Исполнитель возвращается в Швецию, чтобы дать концерт 11 декабря на арене "Глобен". Он уже сообщил, что намерен потратить большую часть доходов от выступлений на заключенных в королевстве и на улучшение условий их содержания. Во время недавних гастролей в Лос-Анджелесе A$AP Rocky рассказал публике, что подружился со своими сокамерниками в Швеции, многие из которых были молодыми людьми и поклонниками хип-хопа. Рэпер также пояснил, что разработал "новый гардероб и новую униформу" для Кроноберга.

"Я стараюсь делать то, что я могу, теми средствами, которые у меня есть. Я просто хочу продолжать создавать и поощрять тех, кто придет после меня, добиться большего успеха", - пояснил исполнитель.

Валлин не смог подтвердить, что A$AP Rocky сам является дизайнером одежды и намерен реформировать шведские СИЗО. "Его адвокат обратился к нам и выразил желание пожертвовать свитера и брюки заключенным в Кроноберге. Поступило электронное письмо, но мы его пока не рассмотрели", - пояснил он.

A$AP Rocky был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме из-за драки. Исполнитель провел месяц в шведском СИЗО и был вынужден отменить концерты в Европе, в том числе в Москве. В своем вердикте суд отметил, что A$AP Rocky и еще два участника драки напали на истца и нанесли ему удары руками и ногами. Помимо условного срока, рэпер выплатил компенсацию потерпевшему в размере 12,5 тыс. крон (около $1,32 тыс.), что значительно меньше, чем требовал пострадавший.