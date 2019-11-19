Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав обсуждает с МИД создание электронной медицинской визы

В ведомстве отметили, что такая виза особо выгодна и удобна из-за быстроты ее получения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ обсуждает с Министерством иностранных дел (МИД) о возможном создании электронной медицинской визы, которая облегчит въезд иностранных граждан, желающих пройти лечение в России. Об этом во вторник сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев.

"Все большую популярность набирают электронные визы в России. Нами было направлено предложение в МИД о создании такой отдельной категории электронной визы в целях въезда в Российскую Федерацию для получения медицинского обслуживания", - сказал он. Он отметил, что она особо выгодна и удобна из-за быстроты ее получения.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул, что электронные визы имеют очень большой потенциал для развития системы медицинского туризма.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" объем экспорта к медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд. Всего в нацпроект входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт: расширение маршрутной сети поездов из Крыма поможет развитию Кавминвод
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС