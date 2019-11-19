Минздрав обсуждает с МИД создание электронной медицинской визы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ обсуждает с Министерством иностранных дел (МИД) о возможном создании электронной медицинской визы, которая облегчит въезд иностранных граждан, желающих пройти лечение в России. Об этом во вторник сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Сергей Муравьев.

"Все большую популярность набирают электронные визы в России. Нами было направлено предложение в МИД о создании такой отдельной категории электронной визы в целях въезда в Российскую Федерацию для получения медицинского обслуживания", - сказал он. Он отметил, что она особо выгодна и удобна из-за быстроты ее получения.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул, что электронные визы имеют очень большой потенциал для развития системы медицинского туризма.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" объем экспорта к медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд. Всего в нацпроект входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.