В ростовской больнице пациентам фиксировали переломы пластинами неизвестного происхождения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи в травматологическом отделении больницы Донецка в Ростовской области использовали имплантируемые медицинские изделия неизвестного происхождения. Соответствующие нарушения были выявлены в ходе проверки Росздравнадзора, сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области провел плановую проверку МБУЗ ЦГБ города Донецка (Ростовская область). В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в травматологическом отделении больницы при проведении процедуры металлостеосинтеза (фиксация отломков костей) пациентам вживлялись металлические пластины, происхождение которых лечебное учреждение объяснить не смогло: никаких документов на медицинские изделия предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия Росздравнадзора также выявила в больнице и другие нарушения: несоответствие стандартам оснащения всех отделений медорганизации, несвоевременное проведение технического обслуживания медицинской техники, необеспечение пациентов необходимыми лекарственными средствами, в частности, находясь на стационарном лечении, пациенты были вынуждены покупать препараты за свой счет, а также несоблюдение стандартов диагностического лечения при оказании помощи больным с инфарктом миокарда.

По результатам надзорных мероприятий Росздравнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении лечебного учреждения. "Судом и Территориальным органом Росздравнадзора назначены штрафы на общую сумму в 200 тыс. рублей для юридического лица и 29 тыс. рублей - для главного врача больницы. Материалы проверки направлены в прокуратуру города Донецк, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области, Администрацию города Донецк и правоохранительные органы", - отметили в Росздравнадзоре.