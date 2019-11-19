Девочку с родовой травмой из Башкирии отправили в Израиль для получения медпомощи

УФА, 19 ноября. /ТАСС/. Девочка с родовой травмой из Стерлитамакского района Башкирии, которую якобы не принимали в детский сад, вылетела в Израиль для получения медицинской помощи, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Радий Хабиров.

В октябре Хабиров сообщил ТАСС, что девочке окажут помощь израильские врачи, ребенок должен был пройти полное обследование за счет республики.

"В добрый путь, малышка! Все будет хорошо!", - подписал Хабиров фотографию девочки с родными в уфимском аэропорту. В администрации главы Башкирии ТАСС подтвердили, что девочка с еще одним ребенком, также нуждающимся в медицинской помощи, вылетели в Израиль.

В сентябре члены одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад по причине того, что якобы она "будет пугать" детей, у нее сросшиеся пальцы рук и голова неправильной формы. Прокуратура республики начала проверку по факту нарушения прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение. Власти республики также оказали помощь семье в улучшении жилищных условий.