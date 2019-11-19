Эксперт: расширение маршрутной сети поездов из Крыма поможет развитию Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Включение Кавказских Минеральных Вод в маршрутную сеть поездов из Крыма поможет развитию городов-курортов, считает глава Железноводска Евгений Моисеев.

Компания "Гранд сервис экспресс" рассматривает возможность включения в 2020 году городов Юга России, в том числе городов Кавминвод, а также Мурманска и Екатеринбурга в маршрутную сеть железнодорожных поездов, которые запустят в Крым в декабре.

"Я думаю, что это очень правильная и нужная инициатива, которая поможет развиваться как Крыму, так и Кавминводам", - сказал Моисеев ТАСС во вторник, заметив, что Кавказские Минеральные Воды в первую очередь туристический регион.

"Мы всеми руками за улучшение транспортного обслуживания и транспортной доступности, конечно, в том числе и с Крымом. Потому что для нас это здравница, морское побережье, много жителей Кавминвод отправляется летом в Крым. Очень много из Крыма приезжают в наши санатории", - добавил собеседник агентства.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, курсируют более 50 поездов.

Крымский мост

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.