Образовательную программу для детей из моногородов запустят в "Артеке" в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Школьники из моногородов смогут с 2020 года изучать урбанистику, архитектуру и городское планирование в международном детском центре "Артек", говорится в сообщении пресс-службы фонда моногородов, распространенном во вторник.

"В 2020 году в международном детском центре "Артек" запустят обучающую программу для детей из моногородов. Основным ее направлением станет обучение школьников основам урбанистики, архитектуры и городского планирования. За время обучения дети смогут подготовить свои проекты городского развития, лучшие из которых реализуют под кураторством глав моногородов", - отмечается в релизе.

В нем уточняется, что программа "Моногород мечты" включена в смену "От идеи к достижению" детского центра на 2020 год по итогам конкурса тематических образовательных программ "Артека". Она будет состоять из нескольких модулей: образовательный блок, тематические игры, создание макета "Современный город", презентация проекта развития моногорода. Лекторами обучающей программы выступят ведущие российские архитекторы, урбанисты, главы моногородов.

По данным пресс-службы, отбор участников обучающей смены проведут на конкурсной основе. Старт конкурса объявят в следующем году на сайте моногорода.рф. Участие в нем смогут принять школьники в возрасте от 13 до 16 лет из всех российских моногородов.

"В моногородах много талантливых детей. Нам важно, чтобы свой потенциал они направляли на развитие родных территорий. Поэтому мы решили запустить программу, где каждый ребенок сможет познакомиться с новыми технологиями в архитектуре и урбанистике. Это позволит им приобрести новые знания, а главное - создать собственный уникальный проект, который, уверена, станет важной частью моногорода", - приводятся в сообщении словам зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ, гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой.

В сообщении также говорится, что обучение организовано по инициативе фонда моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ и МДЦ "Артек".