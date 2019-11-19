Адвокат заявил об отсутствии ряда важных материалов в деле о гибели 8 пожарных в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ряд важных материалов отсутствует в уголовном деле пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, обвиняемых в гибели восьми пожарных во время тушения склада на Амурской улице в сентябре 2016 года. Об этом сообщил адвокат Ширлина Руслан Голенков.

В частности, в уголовном деле, которое рассматривается в Преображенском суде Москвы, отсутствуют материалы допроса профессора кафедры пожарной тактики Академии государственной противопожарной службы МЧС Андрея Ищенко, проводившего осмотр места пожара. "Изучив материалы дела, мы не обнаружили ваш допрос", - сказал Голенков, обращаясь к Ищенко во время очередного заседания суда. Профессор подтвердил, что допрос был долгим по времени и его допрашивали после пожара.

Кроме того, сообщил адвокат, в уголовном деле отсутствуют фотографии с места пожара, которые сделали эксперты следственных органов. "Нам объяснили, что фотографии не получились. Об этом есть справки в материалах дела", - уточнил он. По его словам, следствие также не приобщило к делу документы штаба пожаротушения, они были приобщены только в суде по ходатайству защиты.

Обвиняемыми по делу о гибели восьми пожарных проходят начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергей Барсуков. По версии следствия, они проявили халатность при тушении пожара, не предприняв меры, чтобы снять пожарных с кровли здания, которая впоследствии обрушилась. С доводами следствия согласны и родственники погибших. Защита же считает, что кровля рухнула из-за взрыва, но следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.

Выступивший в суде замруководителя центрального аппарата Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Воронов не исключил другие причины обрушения, но обратил внимание, что ни одна из возможных версий сразу после пожара исследована не была. Он рассказал, что на любом объекте должна храниться документация здания с его техническими характеристиками, ее обязаны выдавать прибывшим пожарным, чтобы они знали, с чем имеют дело и как это здание тушить. По словам обвиняемых, им никто никаких документов не давал. "Дали только неправильную бумажку из БТИ", - пояснил Ширлин.