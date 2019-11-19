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Число заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал" выросло почти на треть

Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Организаторы олимпиады "Я - профессионал" получили в этом году более 675 тыс. заявок на участие, что на 150 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба проекта.

"За 48 дней регистрации нам удалось собрать 675 239 заявок на олимпиаду. Вот уже третий сезон подряд самыми востребованными остаются социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады, такие как "Психология", "Лечебное дело и педиатрия", "Экономика". Из новых направлений наибольший интерес у студентов вызвали "Туризм", "Востоковедение", "Медико-профилактическое дело" и "Транспорт", - сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что больше всего заявок на участие поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. "Я - профессионал" - один из самых популярных проектов платформы "Россия - страна возможностей". Уже третий год подряд проект помогает тысячам российских студентов поступить в вуз, продолжить образование, пополнить багаж знаний на всевозможных образовательных мероприятиях и зимних школах", - добавил он.

Как уточнили организаторы, больше всего заявок поступило от студентов Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, Башкирского государственного медицинского университета, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, к концу декабря будут названы имена конкурсантов, которые пройдут в очный этап. Победители будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок. Дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Теги
Россия
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