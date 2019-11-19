Чиновник Росавиации пойдет под суд за получение взяток на 4 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева и экс-заместителя начальника управления Евгений Романюк о взяточничестве на 4 млн рублей направлены в суд.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовных дел в отношении заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации и его посредника, который ранее также являлся сотрудником Росавиации. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. По данным следствия, в 2017-2018 годах обвиняемый ежемесячно получал взятки лично и через посредника от представителей авиакомпаний "Стримлайн ОПС", "Авиастар-ТУ" и IFly за одобрение заявок на выполнение полетов воздушных судов по территории России и за ее пределами, на общую сумму более 4 млн рублей.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что фигуранты дали признательные показания, в том числе изобличающие других соучастников преступления. В октябре они были переведены с меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении Малышева и Романюка было возбуждено в декабре 2018 года. Мещанским судом наложены аресты в целях возможного возмещения ущерба на автомобили и нежилые помещения фигурантов дела. Согласно материалам дела, Малышеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в трех эпизодах получения взятки, Романюку - в даче взятки должностному лицу в крупном размере и посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Фигурантом дела также является член правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан - владельцев воздушных судов (РАОПА) Леонид Кошелев, который был переведен под домашний арест летом 2019 года.

Уголовное дело в отношении представителя "Стримлайн ОПС" также направлено в суд. 28 февраля Черемушкинский районный суд Москвы признал приговорил гендиректора IFly Евгения Филатова к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 6,48 млн рублей.