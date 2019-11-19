В Думе хотят отменить штрафы для подопечных, проживающих с опекунами без регистрации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов-единороссов во вторник внесла в Госдуму законопроект об освобождении от административного штрафа подопечных, проживающих со своими опекунами в их жилье без регистрации. Текст опубликован в думской электронной базе.

При этом в пакете сопроводительных документов отсутствует заключение правительства, с ноября ставшее обязательным при внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В таких случаях профильный комитет, как правило, возвращает законопроект авторам.

Разработчиками инициативы выступили депутаты от "Единой России" Лариса Тутова, Татьяна Касаева и Елена Митина. В пояснительных материалах они указывают, что по действующим нормам к административной ответственности не привлекаются лица старше 16 лет, которые проживают со своими родителями, включая приемных, в их жилье без регистрации. Собственник жилых помещений тоже не привлекается к ответственности.

"Иная ситуация с подопечными, в том числе несовершеннолетними подопечными в возрасте от 16 до 18 лет, проживающими совместно со своими попечителями (фактически исполняющими обязанности родителей), в данном случае указанные лица не освобождаются от административной ответственности в соответствии с примечанием к данной статье", - указывают авторы. В связи с этим они предлагают дополнить статью КоАП о проживании без регистрации, указав, что административная ответственность не распространяется на подопечных, опекунов или попечителей.

Согласно кодексу, проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения свыше установленных законом сроков влечет за собой штраф для самого нарушителя в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для нанимателей и собственников жилого помещения - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.