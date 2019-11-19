Программа развития паллиативной помощи разработана для Дагестана в рамках проекта ОНФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Команда проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" разработала программу развития паллиативной помощи для Дагестана, которая учитывает особенности кавказского региона, сообщила во вторник ТАСС идеолог проекта Анна Федермессер.

"Программа для Дагестана разработана, она уже находится на подписи у главы республики [Владимира] Васильева. Программа согласована со всеми в регионе, она рождалась с большим трудом", - сказала Федермессер.

Она отметила, что при разработке программы учитывались индивидуальные особенности региона, в том числе уклад жизни. "Здесь большая доля мусульманского населения, люди привыкли своих пожилых и болеющих забирать домой, люди умирают дома, а не в больнице или хосписе. И если, например, в Севастополе мы говорим про создание паллиативных коек в стационаре, то в Дагестане упор сделан на помощь на дому, обучение самих родственников уходу за паллиативными пациентами - чтобы они могли облегчить бремя заботы", - уточнила собеседница.

Она добавила, что в республике проект получил поддержку не только от правительства, но и от регионального благотворительного фонда "Инсан" при муфтияте. Ранее Федермессер сообщала, что опыт Дагестана в будущем может применяться в других регионах Северного Кавказа. "Я бы хотела, чтобы дагестанская программа транслировалась на другие регионы Кавказа, потому что специфика та же", - подтвердила она намерения.

Проект ОНФ по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создать эталон региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируется обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.