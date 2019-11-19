Все котельные Петербурга снабдили системами резервного электроснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Все котельные в Санкт-Петербурге снабжены резервной защитой от отключения электричества в рамках общей системы, создание которой завершилось в этом году. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор города Александр Беглов после объезда Петроградского района.

"Мы в этом году полностью завершили резервное обслуживание всех котельных. Они имеют либо двойную энергозащиту или свой резервный агрегат, либо "Ленэнерго" подгоняет свой агрегат для того, чтобы объекты были полностью обеспечены электричеством, даже если есть нарушения. Это один из главных вопросов, и я уверен, что все наши котельные будут обеспечены электроэнергией даже в самые сложные моменты", - сказал губернатор.

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге в этом году начался 24 сентября. По данным городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, к отопительному сезону подготовлены все 23 тыс. жилых зданий, 669 котельных и инженерные сети. В рамках испытаний обнаружено около 1,2 тыс. дефектов, которые устранены в летний период.