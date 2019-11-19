Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мемориальная акция "Дорога памяти" стартовала в Словакии

Она пройдет в девяти городах республики

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Мемориальная акция "Дорога памяти", в ходе которой проводится символический забор земли с захоронений павших на словацкой территории красноармейцев, началась во вторник в Словакии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов.

"Дорога памяти" стартовала в Словакии, - сказал он. - Акция, которая пройдет в девяти городах республики, началась с города Михаловце (Восточная Словакия). Земля с места захоронения воинов-освободителей будет заложена в фундамент главного храма ВС РФ. Он будет построен в военно-патриотическом парке "Патриот" Московской области по случаю предстоящего празднования 75-летия Победы над фашистской Германией".

Забор земли был произведен на территории Центрального военно-мемориального кладбища воинов Красной армии в Михаловце. Там покоится прах более 17 тыс. красноармейцев. Они погибли в боях с нацистами, которые шли с ноября по декабрь 1944 года. Мемориал, как отметил Куликов, был открыт в 1948 году.

В первой церемонии по забору земли приняли участие руководители местных властей, российские дипломаты, учащиеся начальных и средних школ Михаловце. За упокой душ героев была отслужена православная панихида.

В боях с гитлеровцами на словацкой территории погибли 63 тыс. 518 красноармейцев. Забор земли будет также произведен в местах их захоронений в Братиславе, городах Требишов, Кошице, Свидник, Зволен, Брезно, Жилина и Штурово.

Теги
СловакияРоссия
Реклама на ТАСС
Михалков призвал мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"
Предполагается, что многозальный кинотеатр закроется в конце 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС