Мемориальная акция "Дорога памяти" стартовала в Словакии

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Мемориальная акция "Дорога памяти", в ходе которой проводится символический забор земли с захоронений павших на словацкой территории красноармейцев, началась во вторник в Словакии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов.

"Дорога памяти" стартовала в Словакии, - сказал он. - Акция, которая пройдет в девяти городах республики, началась с города Михаловце (Восточная Словакия). Земля с места захоронения воинов-освободителей будет заложена в фундамент главного храма ВС РФ. Он будет построен в военно-патриотическом парке "Патриот" Московской области по случаю предстоящего празднования 75-летия Победы над фашистской Германией".

Забор земли был произведен на территории Центрального военно-мемориального кладбища воинов Красной армии в Михаловце. Там покоится прах более 17 тыс. красноармейцев. Они погибли в боях с нацистами, которые шли с ноября по декабрь 1944 года. Мемориал, как отметил Куликов, был открыт в 1948 году.

В первой церемонии по забору земли приняли участие руководители местных властей, российские дипломаты, учащиеся начальных и средних школ Михаловце. За упокой душ героев была отслужена православная панихида.

В боях с гитлеровцами на словацкой территории погибли 63 тыс. 518 красноармейцев. Забор земли будет также произведен в местах их захоронений в Братиславе, городах Требишов, Кошице, Свидник, Зволен, Брезно, Жилина и Штурово.